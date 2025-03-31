شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بُعد»

أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مواعيد زيارة النزلاء خلال إجازة عيد الفطر السعيد، لتكون متاحة عبر خدمة التواصل المرئي (عن بُعد)، ولكافة ذوي النزلاء والنزيلات المتواجدين داخل الدولة وخارجها. وقال اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي: إن خدمة التواصل المرئي بين النزلاء وذويهم، حققت نجاحاً كبيراً منذ بدء العمل بها، خصوصاً وأنها أتاحت فرصة التواصل بين النزلاء وأسرهم ممن يتواجدون خارج الدولة، وستستمر على مدار اليومين الأول والثاني من إجازة عيد الفطر السعيد، وستكون متاحة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وقال اللواء جلفار: إن طرح هذه الخدمة يعكس التزام شرطة دبي بتوفير بيئة إنسانية ومساندة للنزلاء، خصوصاً

وأننا حريصون على تقديم الدعم الكامل من خلال تجهيزات لوجستية تتيح للنزلاء استخدام الأجهزة الإلكترونية

لإجراء المكالمات، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن عملية التواصل تتم عبر طلب إلكتروني يُقدمه ذوو النزلاء من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ويتلقون بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على الرابط المحدد وموعد المكالمة المرئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الروابط الأسرية خلال هذه المناسبة المباركة.