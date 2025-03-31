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الإمارات

شيوخ ووزراء يعزون في وفاة زوجة خليفة جمعة النابودة

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البيان

دبي
سعيد بن مكتوم وراشد بن حمدان بن راشد ومحمد بن فيصل القاسمي وخالد خليفة النابودة
تصوير: إبراهيم صادق
سعيد بن مكتوم وراشد بن حمدان بن راشد ومحمد بن فيصل القاسمي وخالد خليفة النابودة

قدم عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، عوشة بنت مكتوم زوجة خليفة جمعة النابودة، ووالدة خالد خليفة النابودة، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منزل خليفة جمعة النابودة في منطقة زعبيل الثانية.

فقد أدى العزاء كل من الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وراشد بن حمدان بن راشد الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومعالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.

وأعرب المعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.