ختم "العيد في دبي" يزين جوازات زوار الإمارات





رحبت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بزوار الإمارات عبر مطارات دبي بختم "العيد في دبي" التي زينت به جوازاتهم، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك التي ينظمها "براند دبي"؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

واعتمدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ختماً خاصاً يحمل شعار "العيد في دبي"، ليُستخدم في توثيق جوازات الزوار القادمين عبر منافذ دبي الجوية، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز وعي المجتمع والزوار بأهدافه دبي الرامية إلى تشكيل مستقبل حكومات أكثر تطوراً واستدامة.

وتأتي هذه المبادرة جزءً من جهود الإدارة العامة في تطبيق أعلى المعايير في خدماتها، بما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي وضمان تجربة متميزة للزوار، حيث يعد الختم رسالة ترحيبية تعكس هوية الإمارات كمركز للابتكار الحكومي والتعاون الدولي.