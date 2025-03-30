حمدان ومكتوم بن محمد يستقبلان المهنئين بعيد الفطر السعيد

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى جانبهما سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتبادل سموّهم التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية، والقيادات الأمنية والعسكرية، ورجال الأعمال والمواطنين، الذين دعوا الله العليّ القدير أن يُعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى قيادتها الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبها الكريم بدوام نعمة الرخاء والاستقرار وعلى سائر بلاد الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وتلقّى التهاني إلى جانب سموهم، في مجلس زعبيل بدبي، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.