جمعية الصحفيين تكرّم عبدالقدوس العبيدلي

كرّمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات في مجالات العمل الشرطي، وحماية الملكية الفكرية، ودعم المبادرات الوطنية.

وعبّر اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي عن شكره وتقديره لجمعية الصحفيين الإماراتية على هذه المبادرة الرائدة، مشيراً إلى أن الجمعية هي «بيت الصحافة والإعلام» الذي نفخر بالانتماء إليه.

وقال: إن اهتمام القيادة الرشيدة بالصحافة والصحفيين مكّن الدولة من تحقيق أعلى مؤشرات الأداء، تسابق بها العديد من دول العالم، مشيداً بالدور الإعلامي في دعم الابتكار وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً. من جهتها، قدمت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، لمحة عن تاريخ الجمعية والمراحل التي مرت بها.

وقامت رئيسة الجمعية في ختام الحفل بإهداء اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي درعاً تذكارية كتبت بخط اليد، وعبرت عن تقديرها العميق لعطائه وجهوده الكبيرة في خدمة الوطن.