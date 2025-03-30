لضمان الوصول والتعامل السريع مع البلاغات في وقت قياسي.. خطة متكاملة لتأمين فعاليات عيد الفطر في دبي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاستعداد التام لاستقبال فعاليات واحتفاليات عيد الفطر السعيد، عبر تكثيف الدوريات الأمنية في الطرق الداخلية والخارجية والأسواق والمناطق السياحية والمزدحمة، بما يضمن توفير أجواء آمنة وسعيدة للجميع خلال العيد.

وأشار إلى أن العيد يمثل فرصة لتعزيز قيم التراحم والتواصل الاجتماعي، إلا أنه يتطلب في الوقت ذاته وعياً ومسؤولية جماعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع، داعياً أفراد المجتمع للالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتعاون مع رجال الشرطة لضمان تجربة احتفالية آمنة وخالية من أي حوادث قد تعكر صفو الأجواء السعيدة.

وتتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونوابهم، وإلى المواطنين والمُقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

إسعاف دبي

وأكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها وتأهبها لتغطية وتأمين فعاليات عيد الفطر المبارك في جميع مناطق إمارة دبي، ضمن خطة متكاملة وجاهزية عالية لضمان الوصول والتعامل السريع مع البلاغات في وقت قياسي.

وأضافت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنه سيتم تأمين مصليات العيد والأحداث والفعاليات المهمة التي تنظمها إمارة دبي، إلى جانب تغطية وتأمين جميع مناطق دبي بوحدات إسعافية، لضمان الوصول بوقت قياسي على مدار الساعة للتعامل مع الحالات وتقديم الرعاية الفورية لزوار ومجتمع دبي.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: طواقمنا الإسعافية، بما في ذلك غرفة العمليات، على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات الطارئة الواردة على مدار الساعة براً وبحراً وجواً، بالتنسيق المتكامل مع الشركاء المعنيين، لضمان الاستجابة السريعة.

جاهزية كاملة

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: خصصنا لتغطية فعاليات العيد 723 كادراً مؤهلاً موزعين على 138 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات النارية والهوائية والزوارق البحرية، والإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، يشرف عليهم قيادات ومشرفون ميدانيون تم توزيعهم على مختلف مناطق الإمارة وعلى مدار الساعة.

وأوضح أنه، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لأسطول المؤسسة، ستكون الطواقم الإسعافية في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، إلى جانب جاهزية مركبات التزويد الميداني والدعم والمساندة.

وأكد أن سيارات الإسعاف والمسعفين سيتمركزون بالقرب من المناطق السكنية، ومراكز التسوق، والحدائق العامة، ومناطق سكن العمال، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي الدولي والمباني التابعة له، نظراً لازدياد حركة المسافرين خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أن الطواقم الإسعافية موجودة على مدار الساعة في صالات القادمين والمغادرين لتقديم الرعاية الأولية للحالات الطارئة والتنسيق الفوري لنقلها بالتعاون مع الجهات المعنية في المطار.

جهود

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: يواصل فريق عمل المؤسسة جهوده لتقديم خدمات إسعافية رائدة تتميز بالمرونة والاستدامة، بما يعزز رفاهية وسعادة وسلامة المتعاملين، ويعكس التزام المؤسسة بتقديم خدمات نوعية، وقد أسهم ذلك في زيادة القدرة التشغيلية للأسطول الإسعافي، وتطوير الأنظمة التقنية المعنية بتحسين سرعة الاستجابة للطوارئ، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة قطاع الطب الطارئ، وانعكست هذه الجهود إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة ونتائج سعادة المتعاملين، حيث حققت المؤسسة نسبة سعادة بلغت 95.7 % في عام 2024.

إقامة دبي

وأعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي عن مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات للمتعاملين خلال فترة الإجازة: من الأحد 30 مارس، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2 أبريل.

وأكدت أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي – مبنى 3 (صالة القادمين) سيواصل تقديم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لتيسير الإجراءات وإنجاز معاملات المتعاملين.

كما سيستمر مركز سعادة المتعاملين في العوير في تقديم خدماته يومياً من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً خلال فترة الإجازة، بما يضمن توفير الخدمات الحيوية دون توقف.

ودعت الإدارة جميع المتعاملين إلى الاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.gdrfad.gov.ae، والتطبيق الذكي GDRFA DXB، إلى جانب تطبيق دبي الآن (DubaiNow)، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز الاتصال «آمر» عبر الرقم المجاني 8005111، المتاح على مدار الساعة، للاستفسار أو الحصول على الدعم اللازم.

وتقدّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، وإلى المقيمين والزوار، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر، سائلةً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والتقدم والازدهار.