مخيم «كهرباء دبي» الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام يعزز الوعي البيئي

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين 2025 الذي نظمته في إطار مسؤوليتها المجتمعية خلال شهر يوليو بمشاركة 64 طالباً وطالبة، واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة وورش عمل وجولات تعليمية إلى مصنع «ماي دبي» لتعبئة مياه الشرب.

وهدف المخيم إلى تنمية المهارات الشخصية والمعرفية للطلاب المشاركين ضمن بيئة تعليمية وترفيهية دامجة، ورفع مستوى وعيهم حول مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة والموارد، وإطلاعهم على أحدث العمليات الصناعية وعمليات التصنيع المستدامة التي يتبناها مصنع «ماي دبي» المملوك بالكامل للهيئة.

وأشاد أولياء أمور الطلاب المشاركين بجهود الهيئة الدؤوبة لاستثمار أوقات الشباب خلال الإجازات الصيفية بطريقة آمنة وبناءة، من خلال إشراكهم في برامج رائدة تعزز مهاراتهم في شتى المجالات، وترسخ لديهم روح الابتكار والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وقالت ذكريات عبدالله محمد، والدة الطالبة ميرة السويدي: «نشكر الهيئة على اهتمامها بتوفير بيئة إيجابية تحفز الطلاب والطالبات على التطور والنمو، وتنمية شغفهم في مجالات البيئة والتقنية وكل الجوانب التي تساعدهم في بناء مستقبل مهني مزدهر، ومواكبة تطلعاتهم واحتياجات سوق العمل».

أنشطة

وقال وليد درويش، والد الطالب محمد: «تتميز أنشطة التوعية التي تنظمها الهيئة بمراعاة احتياجات ومتطلبات الطلاب العمرية والعقلية، وتوفير مساحات تفاعلية وتطبيقات عملية، تسهم في بناء شخصية الطلاب، وتمكينهم وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، والتطلع دائماً قدماً نحو التميز والريادة».

وقالت حصة عبدالله القاسم، والدة الطالبين حمدان عبدالرحمن احراري وسلامة عبدالرحمن احراري: «توفر الهيئة الفرص أمام الطلاب لتعلم مهارات التواصل وتعزيز السلوك الإيجابي والمستدام، إلى جانب تعزيز القيم الإماراتية النبيلة والهوية الوطنية، بما يعود بالنفع على الشباب والوطن».