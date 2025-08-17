1200 مشاركة من الطالبات في برنامج غراس الصيف لـ«إسلامية دبي»

استقطب برنامج غراس الصيف للعام الجاري، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 1200 مشاركة من الطالبات والناشئات، في فترتيه الأولى والثانية، ما يعكس نجاح البرنامج في استقطاب الفتيات وتلبية تطلعات أولياء الأمور.

وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، أن الإقبال الكبير على البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل من الفتيات راسخات الهوية، متوازنات الشخصية، ومتمسكات بالقيم الإسلامية والوطنية.

وقال: إن النتائج التي حققها البرنامج تعكس ثقة المجتمع بالمبادرات التربوية والمعرفية التي تطلقها الدائرة، وقد حرصنا من خلال فرق العمل على دراسة احتياجات الناشئة وتطوير محتوى متجدد يرتقي بتجربة المشاركات عاماً بعد عام.

ونحن نتطلع إلى استقبال بناتنا في برنامج (غراس الشتاء) المزمع إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل بمحتوى مطوّر يواصل مسيرة النجاح.

جهود

وشهدت الفترة الأولى مشاركة 609 طالبات، قُدِّم لهن خلالها 1263 ساعة تعليمية تضمنت 783 ورشة تفاعلية وتعليمية و33 فصلاً.

واستقطبت الفترة الثانية 506 طالبات، قُدِّم لهن 696 ساعة تعليمية شملت 411 ورشة تفاعلية وتعليمية و29 فصلاً، بإشراف 35 معلمة متخصصة. ليصل بذلك إجمالي البرنامج إلى ما يقارب 2000 ساعة تعليمية، وأكثر من 1190 ورشة تفاعلية وتعليمية، و62 فصلاً، بإشراف 80 معلمة.

وأوضحت شيخة سلطان المري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن البرنامج هذا العام ارتكز على أنشطة تفاعلية مبتكرة تناسب مختلف المراحل العمرية من الفتيات، الأمر الذي أسهم في تعزيز المشاركة الإيجابية وصقل المهارات وتنمية القدرات.

وقالت: لقد لمسنا من خلال التجاوب الكبير والحماس الشديد من الطالبات مدى الأثر التربوي والمعرفي للبرنامج، وهو ما يعزز التزامنا بتطوير محتواه في دوراته المقبلة.