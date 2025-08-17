مبادرة «ظلاً وأجراً» لشرطة دبي تعزز وعي العمال



نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة ند الشبا، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في الميدان، التي تهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات عليهم لاستخدامها حال تنقلهم من مكان إلى آخر تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري.



وأكدت فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة ند الشبا، استفاد منها 300 عامل حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح والتوعية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وغيرها من الإرشادات.

وأضافت:«كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكفلها القانون لهم».