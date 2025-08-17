إشادة ليبيرية بشرطة دبي ونموذجها العالمي في المبادرات المجتمعية

غبارزيا أ. سوبا:
تعرفت في شرطة دبي على أحدث الممارسات الشرطية العالمية بمكافحة الجريمة الناشئة
مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يسعى إلى حل النزاعات بأسلوب وقائي ومبتكر
وقال: «لم أكن على دراية كاملة بهذه الأدوات قبل انضمامي للدبلوم في دبي، لكن البرنامج عزز ثقتي وقدرتي على توظيفها في أداء مهامي، ونقل المعرفة إلى الضباط الشباب في بلدي».
وأوضح أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز السلامة العامة وكفاءة الأداء، إلا أنه شدد على ضرورة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، لتجنب مخاطر انتهاك الخصوصية، أو الإضرار بالمجتمع.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة للأجهزة الشرطية الليبيرية، يتمثل في كيفية تطبيق هذه التقنيات في بيئة تعاني من ضعف البنية التحتية، وانقطاع الطاقة بشكل متكرر، لافتاً إلى خططه لتكييف منصة المفقودات والموجودات المعتمدة على تقنية «البلوك تشين» في شرطة دبي، لتعمل دون اتصال دائم بالإنترنت، وبأقل استهلاك للطاقة.
وذكر المقدم سوبا أن البرنامج أتاح له التعمق في مجال أمن العملات المشفرة، وهو موضوع لم يكن ملمّاً به سابقاً، موضحاً أنه بات قادراً على توعية زملائه والمواطنين بمخاطر الاستثمار العشوائي في هذه الأصول الرقمية، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
وفي ما يتعلق بعمله في الموارد البشرية، أوضح المقدم سوبا أن الحفاظ على الانسجام بين الضباط، يقوم على الشفافية، وتوضيح المهام، وتوفير البيئة والمعدات الملائمة لأداء الواجبات بكفاءة ونزاهة، مضيفاً: «هدفنا هو أن يدرك الضباط قيمة أدوارهم، وأن يشعروا بالدعم والثقة لممارسة مهامهم على أكمل وجه».