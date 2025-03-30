انطلاق النسخة 5 من «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أبريل

تنطلق، في أبريل المقبل، النسخة الخامسة من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» التي ينظمها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» بهدف تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، والتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً.

ويحصل المنتسبون ممن استكملوا التدريب واجتازوا الامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وتنسجم الدورة مع جهود المركز لدعم المساعي الرامية لجعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال إطلاق المركز مجموعة من البرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة، لتوسيع معارف المختصين وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وتقام النسخة الخامسة من الدورة التدريبية في مركز الاستدامة والابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتهدف الدورة إلى توسيع معارف المتدربين حول مبادئ الأنظمة الكهروضوئية، والمعيارين الدوليين الصادرين عن اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60364-7-71 و IEC 62446 والخاصين بتركيب الأنظمة الكهربائية وسبل الحماية من الصدمات الكهربائية، واختبار وتوثيق والمحافظة على الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة على التوالي.

كما يتعرف المتدربون على مبادئ تصميم المحطات الشمسية الكهروضوئية، التقييم الاقتصادي للتصميم الكهروضوئي.