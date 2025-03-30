شرطة دبي تنظم جلسة حوارية رمضانية في منطقة حتا

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، جلسة حوارية رمضانية ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، مع أهالي منطقة حتا، تحت شعار «تعزيز الأمن والتواصل المجتمعي»، في مجلس ورثة تعيب البدواوي، وذلك إعمالاً لنهج حكومة دبي الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كل فئات مجتمع دبي، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وشهد الجلسة الرمضانية العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، بحضور عدد من الضباط وأهالي المنطقة، وشركاء مركز شرطة حتا من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

ورحب العقيد أحمد بن حضيبة، بالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتي تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة، في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تثمّن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أهالي حتا.