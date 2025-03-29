«كهرباء دبي» تنال أعلى تصنيف للالتزام بالمعايير الدولية في التدقيق الداخلي

حصلت إدارة التدقيق الداخلي في هيئة كهرباء ومياه دبي على تصنيف «مطابق بشكل عام» في التقييم الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد أعلى تصنيف للامتثال للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن الجمعية.

ويعكس التقييم مواءمة ممارسات الهيئة في التدقيق الداخلي مع أعلى المعايير والإرشادات العالمية، وترسيخها لأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز الضوابط الداخلية، ما يعزز الثقة في عملياتها التشغيلية ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي بالإنابة، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي في الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان استدامة التميز في جميع عملياتنا التشغيلية، من خلال تطوير منهجيات التدقيق الداخلي واعتماد أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق وترسيخ مكانة الهيئة كنموذج يحتذى به على المستوى العالمي في الحوكمة الرشيدة والإدارة الفاعلة.

ويعكس حصول الهيئة على أعلى تصنيف للامتثال للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية، حيث نعتبر التدقيق الداخلي عنصراً محورياً في دعم رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

من جانبه قال المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي بالإنابة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بدعم وتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، نحرص في إدارة التدقيق الداخلي على تبني أحدث تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، ونلتزم بتطبيق إجراءات التدقيق بشكل تفصيلي وتقديم النتائج بنزاهة وكفاءة لتعزيز ثقة جميع المعنيين».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتبع إرشادات ومتطلبات معيار الأيزو «ISO 37000» في حوكمة المؤسسات، وBS 13500 في أنظمة إدارة الحوكمة الفعالة، إضافة إلى معايير هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، كما تحرص الهيئة على المقارنة المعيارية لأنشطتها بشكل مستمر مع الشركات العالمية الرائدة وأفضل الممارسات في مجالات عملها.