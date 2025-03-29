مجلس تنمية الموارد البشرية يؤهل الكوادر الوطنيةفي النقل والتكنولوجيا

واصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تعاونه مع «كيوليس إم إتش آي»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، لتوفير فرص تدريب نوعية لطلبة الجامعات وكليات التقنية العليا في إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية، وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. ويأتي ذلك استمراراً لجهود المجلس في تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وخلال عام 2024، بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا من البرامج التدريبية في «كيوليس» 104 طلاب، منهم 66 طالباً إماراتياً، توزعوا على العديد من التخصصات الحيوية مواكبةً لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وقطاع النقل الذكي. وتشمل تلك التخصصات الهندسة الكهربائية؛ والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، وتقنية المعلومات، والميكاترونكس، والعلاقات الدولية، والتسويق والاتصال، وإدارة المشاريع، وعلوم الكمبيوتر، وإدارة الشبكات والنّظم وغيرها من التخصصات.

بدوره، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي: «نحرص في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي على بناء شراكات استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الإماراتية بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد معرفي مستدام».