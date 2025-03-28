مطارات دبي تنظم إفطاراً رمضانياً بروح التضامن المجتمعي

نظمت مطارات دبي حفل إفطار رمضاني في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، والذي جمع أكثر من 100 سيدة من سيدات الخطوط الأمامية، للاحتفاء بدورهم المحوري في تشكيل سمعة مطارات دبي العالمية على صعيد تجربة المطار، وانسجاماً مع عام المجتمع في دولة الإمارات.

واستقبل الحفل، الذي نظمته منصة «تمكين الكوادر النسائية في مؤسسة مطارات دبي– DAWN»، سفراء تجارب الضيوف، وفريق إدارة أداء الخدمات والضيافة، وغيرهم من مختلف أقسام العمليات، ضمن أجواء انعكست فيها روح الامتنان والتواصل والتعاون.

وفي رمزية تتعدى تناول وجبة الإفطار، قدم الحفل فرصة متميزة للتأمل في الشهر الفضيل ولتقدير الإسهامات التي يقدمها الزملاء من عطف ورعاية وتميز لكل رحلة عبر مطارات دبي، كما سلط الضوء على تركيز مطارات دبي المتواصل على تطوير بيئة عمل تتميز بثقافة الاحترام المتبادل وروح الانتماء والترابط.

ومطارات دبي هي الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وتعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين، وفي عام 2024، استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، وهو أعلى معدل حركة سنوية في تاريخه.

ويجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

وخلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.