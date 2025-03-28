«إقامة دبي» تنظم احتفالية خاصة بعيد الفطر للقوى العاملة في القوز

تحت شعار «عيد الفطر.. لنحتفل بالعيد معاً»، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد تستهدف القوى العاملة في منطقة القوز، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تقام في مواقع متعددة داخل الحي العمالي بدبي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعبيراً عن التقدير للدور الحيوي الذي تضطلع به القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وانسجاماً مع رؤية دبي في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء والامتنان.

وفي لفتة تعبّر عن القيم الدينية والمجتمعية، تنظم الإدارة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، صلاة عيد الفطر في منطقة القوز، حيث خُصصت مساحة تتسع لأكثر من 10,000 مصلٍ، تعقبها مباشرة انطلاقة الفعاليات الاحتفالية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 10,000 عامل في الفعالية التي ستتضمن أجواءً احتفالية مبهجة تشمل سحباً على جوائز كبرى مثل سيارات، سبائك ذهبية، وتذاكر سفر، بالإضافة إلى عروض ترفيهية وفنية متنوعة تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تُجسّد روح المناسبة.

وتحظى الفعالية بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، في مقدمتهم إلينغتون العقارية كراعٍ ماسي، إلى جانب الرعاة الذهبيين: الفتان، دهاكان، تطبيق Atrangii، مالابار، و«دو»، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة التي تسهم في تعزيز الأثر المجتمعي للفعالية.

كما تشارك جهات حكومية عدة في تنظيم الحدث لضمان انسيابية التنظيم وسلامة الحضور، من بينها: شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الإدارة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفي هذا السياق، قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة: «القوى العاملة تمثل أحد الأعمدة الأساسية في مجتمعنا، وعملهم اليومي يُسهم في بناء وازدهار مدينة دبي. هذه الفعالية هي رسالة شكر وامتنان لكل من أسهم في مسيرتنا التنموية، وتأكيد على أن قيم العطاء والتقدير جزء لا يتجزأ من هوية الإمارة».

من جانبه، أشار العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع توجهات الحكومة في ترسيخ بيئة عمل إيجابية قائلاً: «دبي تقدم نموذجاً عالمياً في جودة الحياة. ومن خلال هذه الفعالية، نُعبّر عن التزامنا بدعم القوى العاملة، وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء لمجتمع متكامل ومترابط».

وتؤكد هذه المبادرة التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بالمسؤولية المجتمعية، التي تتجاوز تقديم الخدمات الحكومية، لتشمل تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة التسامح والابتكار، بما يُعزز مكانة دبي كمدينة عالمية وإنسانية في آنٍ واحد.