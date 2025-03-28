لطيفة بنت حمدان تكرم الفائزين والمساهمين في نجاح مسابقة بر الوالدين للقرآن الكريم

كرّمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين والمساهمين في نجاح النسخة الثانية من مسابقة بر الوالدين للقرآن الكريم، التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، بالتعاون مع مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وبرعاية بنك أبوظبي الأول وشركة «أتش أر أي للتطوير العقاري».

تزامنت المسابقة مع الذكرى الرابعة لرحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، قامة العمل الوطني والإنساني.

وتم التكريم خلال احتفالية أقيمت بتوجيهات الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، في قاعة الفلك بفندق برج العرب، بحضور عدد من المسؤولين والمساهمين في هذه المبادرة الإنسانية.

بدأ الحفل بتكريم الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، والشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم، ثم تم تكريم الرعاة الرئيسيين للمسابقة. بعد ذلك، تم تكريم الفائزين في فئات المسابقة.