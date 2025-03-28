111 مليون درهم تبرعات جديدة لـ«وقف الأب»وسط تفاعل مجتمعي واسع

واصلت حملة «وقف الأب» الرمضانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، استقبال المساهمات والتفاعل المجتمعي الكبير، حيث شهدت الحملة تبرعات جديدة بقيمة 111 مليون درهم.

سوني فاركي فريد الملا زياد الشعار محمد الأنصاري

وأعلن رجل الأعمال الهندي ورائد التعليم والعمل الخيري سوني فاركي وعائلته، والتي يمتد إرثها في تطوير ودعم التعليم عالمياً على مدار 65 عاماً، عن مساهمتهم بمبلغ 100 مليون درهم دعماً للحملة.

كما أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة، كما أعلنت مؤسسة «طارق الفطيم للاستثمارات» عن مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم دعماً للحملة، وأعلنت شركة «الأنصاري القابضة»، الشركة الأم للأنصاري للخدمات المالية والأنصاري للصرافة، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم.

وأعلنت «دار جلوبال» عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة «وقف الأب»، وانضمت شركة «أكوا العقارية» إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف الأب»، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم لدعم الحملة الرمضانية الوقفية.

وأكد سوني فاركي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، أن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي استمراراً لمسيرة الخير الإماراتية المتواصلة منذ تأسيس دولة الاتحاد، والتي امتدت آثارها الإيجابية إلى مختلف بقاع العالم، وكانت مصدر أمل لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.

وقال سوني فاركي: «كان من حسن حظي أنني ولدت في عائلة غرست لدى أبنائها منذ صغرهم مفاهيم العمل الخيري، وقد حرص والدي منذ استقرارنا في دولة الإمارات على التفاعل مع المجتمع المحلي ودعم البرامج والمبادرات الإنسانية ومساعدة الآخرين، وحتى اليوم، لا تزال فلسفتنا التي توجه أعمالنا هي التركيز على أولوية العطاء».

وأضاف: «نفخر بالمشاركة في هذه الحملة النبيلة، ونفخر بانتمائنا إلى مجتمع دولة الإمارات الذي يقدم كل يوم قصصاً ملهمة في البذل والعطاء ومساندة الفقراء والمحتاجين، حيث يتسابق أفراده على فعل الخير ودعم المبادرات الإنسانية المبتكرة، خصوصاً خلال شهر رمضان الكريم، وخير مثال على ذلك ما نشهده من تفاعل كبير مع حملة (وقف الأب) للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها بتوفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين».

يذكر أن سوني فاركي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، يمتلك تاريخاً طويلاً من العطاء، ويعد أحد الداعمين المؤثرين للمبادرات الإنسانية والخيرية، والمشجعين على المساهمة السخية لتغيير حياة الأفراد الأقل حظاً حول العالم نحو الأفضل، وقد حصل، تقديراً لجهوده في قطاع التعليم ومجالات العمل الإنساني، على تكريم من الحكومة الهندية ومنظمات دولية وجامعات عالمية مرموقة.

وقال طارق الفطيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مؤسسة «طارق الفطيم للاستثمارات»، إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد أسمى معاني العطاء في مجتمع الإمارات وتقدير أفراده لجميع الآباء عرفاناً بدورهم في ترسيخ الخير وتنشئة أجيال صالحة، تؤمن بأن جوهر الإنسان هو البذل ومساعدة الآخرين.

وأضاف: «المساهمة في هذه الحملة الرمضانية، تعبر عن التزامنا بتسخير إمكانات المؤسسة للتخفيف من معاناة الأفراد الأقل حظاً، ومساعدة المرضى الفقراء وغير القادرين للحصول على ما يحتاجونه من علاج ودواء، وهو ما تسعى إليه حملة (وقف الأب) المباركة، و(مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر برامجها ومشاريعها الإنسانية في العالم».

قيم

وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي: تمثل حملة «وقف الأب» رسالة في العمل الإنساني والخيري من الإمارات إلى مختلف دول العالم، في البذل والعطاء من خلال تخصيص وقف مستدام يساعد المرضى في مختلف أنحاء العالم ويخفف عنهم آلامهم ومعاناتهم، ما يمنحهم الأمل بالاستقرار وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وأضاف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من الحملة التي تشكل استمراراً للحملات الخيرية التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها في شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي تعمل على ترسيخ دور الإمارات الريادي عالمياً في العمل الخيري، من خلال توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً ومساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم.

وتأتي مساهمة مصرف الإمارات الإسلامي في إطار سباق المؤسسات والأفراد نحو فعل الخير لدعم حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

بدوره، أكد محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري القابضة» أن حملة «وقف الأب»، تجسد معاني الخير والإحساس بمعاناة الآخرين، وحرص دولة الإمارات على مساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم وتحسين حياة أفرادها ومساعدتهم في الحصول على فرص العيش الكريم والرعاية الصحية المستدامة.

وقال: «يمثل دعمنا لمستهدفات حملة «وقف الأب» مساهمة يسيرة في الأخذ بيد المرضى من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ومساندتهم للوصول إلى ما يحتاجونه من علاج ودواء، ويشرفنا في شركة «الأنصاري القابضة» الانضمام إلى هذا الحراك الخيري الذي يشهده مجتمع الإمارات، من قبل الأفراد والمؤسسات، دعماً لهذه الحملة النبيلة خلال شهر رمضان الفضيل.

تغيير إيجابي

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال» إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل فرصة عظيمة لبر الآباء من خلال المساهمة في توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، بما يترجم القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.

وأضاف: «يشرفنا أن نكون من المساهمين في تحقيق مستهدفات هذه الحملة الكريمة، ومن الداعمين للبرامج والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، بما يجسد مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على التعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في سعيها لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات الأقل حظاً».

نهج

من جانب، قال علي أشرف تومبي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا العقارية»: «تجسد حملة «وقف الأب»، النهج الإنساني الذي رسخته دولة الإمارات منذ فجر التأسيس وسعيها الدائم لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، وهو ما تظهره على مدار العام، المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة وخصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل».

وأضاف: يسعدنا في شركة «أكوا العقارية» أن نكون من البارين بآبائنا من خلال مساهمتنا في تحقيق الأهداف العظيمة لحملة «وقف الأب» في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين، ومساندة الجهود الخيرة التي تبذلها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر عشرات البرامج والمشاريع في مختلف أنحاء العالم.