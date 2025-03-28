353 فائزاً بجوائز مسابقات شرطة دبي الدينية

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها الـ 43، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين.

حضر فعاليات الحفل الذي نظمته شرطة دبي في نادي الضباط بمنطقة الجداف، مساعدو القائد العام ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والموظفون وطلبة مدارس حماية. وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقات التي تأتي هذا العام تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع، 1975 مشاركاً فاز منهم 353 بالجوائز التي تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وذلك ضمن 3 فئات هي: «القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والجائزة الثقافية».

واستهدفت المسابقة موظفي شرطة دبي رجالاً ونساءً، وأصحاب الهمم، وطلبة مدارس حماية من الصف الأول للصف للثالث، وأصحاب الهمم في مدارس حماية من كل المراحل الدراسية، وأبناء العاملين في شرطة دبي ممن يواظبون على الحفظ في مسجد شعبية أم الدمن الكبير.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أنه منذ انطلاق أولى دورات المسابقات في عام 1983، شهدت تزايداً في عدد المشاركين فيها من مختلف الفئات في كل سنة، حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً، لما فيها من آثار إيجابية تنعكس على حياة الموظف.

وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وقيم الصدق والأمانة الوظيفية التي تحث على التفاني وروح الفريق، والحيادية، والعمل على تحقيق العدالة، والشفافية. مثنياً على المشاركة الفاعلة في المسابقات.

وكرم معالي الفريق المري الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى، حيث فازت في المركز الأول على مستوى فئة الرجال، الإدارة العامة لأمن المطارات، تلتها ثانياً الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وثالثاً الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعلى المستوى النسائي، فازت الإدارة العامة لأمن المطارات في المركز الأول، ومكتب مدارس حماية للتربية والتعليم في المركز الثاني، في حين فازت بالمركز الثالث الإدارة العامة لمرور.

أقدم المحكمين

وشهد الحفل، تكريم أقدم المحكمين في المسابقات الرمضانية، وهم العميد الدكتور متقاعد أحمد آل علي، والوكيل أول عبدالله الفلاحي، والدكتور سعود أحمد عزيز الرحمن.

أقدم المتسابقين وتضمن الحفل، تكريم أقدم المتسابقين المشاركين في مسابقات شرطة دبي الرمضانية، وهم الملازم أول يحيى سعيد، والوكيل أول عيسى عبدالله إبراهيم، اللذان شاركا في المسابقة منذ 1985، والرقيب أول عبدالله علي حسين الذي يشارك منذ العام 1987.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في حفظ 10 أجزاء مـن مسابـقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، والفائزين في حفظ 5 أجزاء، والفائزين في حفظ 3 أجزاء، والفائزين في حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، والفائزين فـي أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزين في مسابقة الحديث النبوي، والفائزين في المسابقة الثقافية الدينية.