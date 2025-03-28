شرطة دبي و«الطرق» توقّعان مذكرة لتبسيط إجراءات الخدمات المشتركة

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مُذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بشأن مستوى أداء الخدمة المُشتركة «تبسيط الإجراءات وتصفيرها»، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون المُشترك بينهما، بما يضمن الارتقاء بسير العمل بين الجانبين.

وقّع المذكرة كل من اللواء عبدالله خادم المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، وأحمد حسن محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور العميد راشد محمد الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وقال اللواء عبدلله خادم، إن مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على الارتقاء بمستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتصفيرها للمتعاملين تماشياً مع التوجهات الحكومية.

موضحاً أن المذكرة تهدف إلى حوكمة منظومة الشكاوى، وتطوير آليات العمل بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في جعل «دبي مدينة آمنة ومرنة».

وأضاف، أنه بموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في تنظيم آلية طلبات تسجيل الكاميرات في وسائل المواصلات العامة ومرافقها، وتحديد مركزية التنسيق والتواصل بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، وفق مؤشرات أداء متفق عليها بين طرفي الاتفاقية.