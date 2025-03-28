«دبي الرقمية» تطبّق الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة مخرجات مسح القوى العاملة

كشفت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، عن تعاون مع BlueGen.ai، الشركة المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للبيانات الاصطناعية، لتنفيذ دراسة تجريبية تهدف إلى استكشاف إمكانات البيانات الاصطناعية في تحسين جودة ودقة تحليلات مسح القوى العاملة.

ويأتي التعاون في إطار رؤية استراتيجية تنتهجها «دبي الرقمية»، تتمحور حول تبنّي أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز أثر البيانات الإحصائية في صنع القرار.

وتوفر البيانات الاصطناعية حلاً مبتكراً، يتيح تطوير نماذج ذكاء اصطناعي دقيقة، مع ضمان حماية خصوصية البيانات، وتحسين جودة التحليلات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتيح هذه البيانات بيئة تدريب آمنة وفعالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يساعد على تطوير أدوات تحليل متقدمة، قادرة على محاكاة أنماط البيانات الواقعية، دون تعريض البيانات الأصلية للمخاطر الأمنية أو انتهاك اللوائح التنظيمية.

وبهذه المناسبة، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «تمثل البيانات عصب صناعة القرار، والمحرك الرئيس للتنمية في هذه المرحلة من التحولات الرقمية، لكن التحدي الأكبر، يتمثل في الموازنة بين الابتكار المدعوم بالبيانات من جهة، وبين الحوكمة التي تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والقانونية، بما في ذلك خصوصية الأفراد والمؤسسات.

من هنا، جاء خيار البيانات الاصطناعية، كنهج عملي تعتمده دبي الرقمية، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات، وتحويلها إلى قيمة تتناسب مع مكانتها في استراتيجيتنا لرقمنة الحياة، وجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي».

وأضاف: «يعكس تعاوننا مع BlueGen.ai، حرص دبي الرقمية على تعزيز التعاون مع المؤسسات المرموقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من قناعة بأننا جميعاً شركاء في تحمّل أعباء الرقمنة وصنع المستقبل».

محاكاة

من جانبها، أكدت نسيبة المرزوقي مدير إحصاءات الأسعار وتكاليف المعيشة، أهمية هذا التعاون، قائلة: «تُعدّ البيانات الاصطناعية نقلة نوعية في عالم الإحصاءات، حيث تتيح إعادة إنتاج بيانات تحاكي الواقع دون المساس بالخصوصية، ما يسهم في تطوير نماذج تحليلية أكثر دقة وموثوقية.

كما تمثل أداة استراتيجية لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيئة بيانات آمنة، تعكس أنماط السوق والتغيرات الاقتصادية، ما يعزز دقة التنبؤات، ويدعم صنع القرار المستند إلى البيانات».

وفي سياق مخرجات المشروع، تم إصدار تقرير تحليلي شامل، يوضح نتائج الدراسة التجريبية، حيث يعرض هذا التقرير مدى فاعلية النماذج التوليدية للبيانات الاصطناعية في تحسين تمثيل البيانات في سوق العمل، مثل معدلات البطالة بحسب الفئات السكانية المختلفة، دون الإخلال بدقة المؤشرات الإحصائية.

كما يتناول التقرير التحديات التي تم التعامل معها، والحلول المبتكرة التي جرى تطبيقها، والتوصيات المستقبلية لاستخدام البيانات الاصطناعية في تطوير الإحصاءات الرسمية.