دبي تحتفي بعيد الفطر ببرنامج استثنائي من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتسوقية

تستعد دبي لاستقبال عيد الفطر بمجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة، ضمن احتفالات “العيد في دبي” التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة حيث انطلقت الفعاليات أول أمس وتستمر حتى 6 أبريل المقبل.

ويشمل البرنامج عروض ألعاب نارية مبهرة في أبرز المعالم السياحية، وحفلات موسيقية حية لكبار الفنانين العرب والعالميين، بالإضافة إلى تجارب فندقية فاخرة، وتخفيضات حصرية في مراكز التسوق، وفعاليات عائلية وثقافية تحتفي بروح العيد.

وتعد احتفالات “العيد في دبي” فرصة مميزة للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الفريدة، حيث تنظم المدينة عروض ألعاب نارية مذهلة في كانتِين الشاطئ من &e، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وحتا، وذلك خلال أول وثاني أيام العيد.

كما تستضيف دبي حفلات موسيقية ضخمة، أبرزها فعالية “جلسات مومنتس” يوم 4 أبريل في ساحة عين دبي بلازا و كوكاكولا أرينا، إضافةً إلى عروض كوميدية وموسيقية في دبي أوبرا وكوكاكولا أرينا، كما تقدم متاجر التجزئة في دبي تخفيضات تصل إلى 75% على مختلف المنتجات، إلى جانب سحوبات كبرى تصل جوائزها إلى 200,000 درهم في مراكز التسوق مثل الغرير، أرابيان سنتر، وسيليكون سنترال.

كما يستضيف دبي فستيفال سيتي مول سوق العيد، بينما تقدم متاجر المجوهرات هدايا وعروضاً حصرية.

وتوفر فنادق دبي باقات إقامة حصرية تشمل منتجعات مثل أتلانتس النخلة، وكونراد دبي، وكمبينسكي مول الإمارات، بينما تعود فعالية “كانتِين الشاطئ من &e” اليوم إلى 13 أبريل، لتقديم تجربة طعام استثنائية مع عروض موسيقية وفعاليات عائلية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن العيد في دبي مناسبة تحتفي بالتقاليد والثقافة في أجواء عالمية، تجمع بين الفعاليات الترفيهية، وعروض التسوق، والتجارب الفريدة، ما يجعل من دبي الوجهة الأمثل لقضاء عيد فطر لا يُنسى.”