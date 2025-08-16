«إقامة دبي» تعزز ثقافة العطاء لدى الأطفال

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، مبادرة مجتمعية تفاعلية للأطفال في المركز التجاري، مسرح مدينة مدهش، ضمن فعاليات «عام المجتمع»، بهدف غرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز مفاهيم التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة.

وتتضمن المبادرة أنشطة ترفيهية وتفاعلية، وتجارب عملية مصغرة تعرف الأطفال بمفاهيم العمل التطوعي بأسلوب مرح وآمن.

وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل، أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من غرس القيم منذ الصغر، وأن كل تجربة إيجابية يمر بها الطفل تسهم في تشكيل شخصيته ليصبح إنساناً مسؤولاً ومبادراً، ومن خلال هذه المبادرة نعمل على تحويل مفهوم العطاء إلى تجربة حقيقية يعيشها الأطفال.