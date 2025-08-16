بلدية دبي تتعرف على مقترحات أهالي البرشاء بشأن تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء

التقت قيادات بلدية دبي برئاسة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي مع أهالي منطقة البرشاء في جلسة حوارية مفتوحة من قلب الميدان،.

حيث استمع إلى مقترحاتهم حول تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء تواكب احتياجاتهم اليومية وتعكس تطلعاتهم، إضافةً إلى التعرف على آراء الأهالي وتفاصيل حياتهم اليومية، وما يتطلعون لرؤيته في حدائقهم المستقبلية.

وخلال اللقاء، استعرضت مؤسسة المرافق العامة في البلدية خطط إنشاء حديقتين ومساحة ترفيهية وسطية بمساحة تتجاوز 31 ألف قدم مربعة، كما استمعت إلى آراء الأهالي حول ما يفضلونه بهدف إشراكهم بعملية التصميم،.

حيث انطلق الحديث من رغبة الأهالي بوجود مناطق لعب آمنة للأطفال، فضلاً عن اقتراحات الرياضيين بوجود مضامير للجري والدراجات، مروراً بأفكار حول جلسات عائلية ومرافق قريبة تسهّل الوصول للجميع. وعبر المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عن منهجية العمل الميداني التي تنتهجها البلدية قائلاً:

«المواطنون هم أولويتنا، وصوتهم حجر الأساس لأي مشروع ناجح». وأضاف: «نحن لا نصمم حدائق على الورق فقط، بل نصممها مع الناس ولهم، ليشعر كل فرد أن هذه المساحة جزء من حياته اليومية، وتحقق له مستويات رفاهية متقدمة تعزز من جَودة الحياة عموماً».

ولم يقتصر الحوار على تصميم الحدائق العامة والمساحات الخضراء فحسب، حيث ناقشت قيادات البلدية مع السكان بيانات وإحصائيات الإنشاءات في المنطقة، وخطط تحسين وتطوير أنظمة البناء.

كما تطرق الحوار مع الأهالي إلى عدة ملفات منها؛ تنظيم تأجير المساكن وسكن العزاب، ليكون النقاش شاملاً لمختلف جوانب الحياة في البرشاء. واستعرضت قيادات البلدية، مبادرات متعددة تهدف إلى إسعاد المتعاملين، وتسهيل رحلتهم مع خدمات البلدية؛ مثل:

مبادرة «مركبة السعادة» التي تصل إلى منازل المواطنين لإنجاز معاملاتهم الرقمية، و«نظام المواعيد الافتراضية» للتواصل المباشر مع قيادات البلدية من أي مكان.

واختتم اللقاء بتأكيد بلدية دبي على استمرار قنوات التواصل المفتوحة مع مجتمع دبي، والعمل المشترك للوصول إلى مشاريع متكاملة تجعل من دبي أكثر جمالاً ورفاهية وجَودة للحياة كل يوم.