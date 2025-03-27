1370 مستفيدة من محاضرات «مواسم الخير» في دبي

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برنامجها السنوي «مواسم الخير 2025»، الذي نُظّم في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، وشهد حضوراً وتفاعلاً لافتاً من السيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات 1370 سيدة.

وانطلقت سلسلة المحاضرات النسائية مع مطلع شهر رجب واستمرت حتى شهر رمضان المبارك، ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية، عبر تقديم محاضرات نوعية في الفقه قدمتها نخبة من المتخصصات في الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، أكدت موزه خلفان المنصوري، مدير مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، مسؤول المبادرة، أنه في مواسم الخير تم تقديم محتوى علمي رصين يسهم في تعميق الفهم الديني لدى السيدات، ويدعم استثمار أيام شهر رمضان الفضيل في ما يعود بالنفع الشرعي والعلمي.

وأضافت المنصوري أن التفاعل الكبير عكس من الحاضرات والعدد المميز من المشارِكات حجم الاهتمام المجتمعي بهذه المبادرات، مما يعزز دور الدائرة في نشر الوعي الديني بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وتضمنت المبادرة عدة محاضرات أقيمت في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، إلى جانب تخصيص مجالس إفتاء لتقديم الإجابات على استفسارات الحاضرات، في بيئة تفاعلية تسهم في ترسيخ المعرفة الدينية.