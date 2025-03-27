بمكرمة من الشيخة هند.. «محمد بن راشد الخيرية» توزع 5 آلاف بطاقة ذكية للمير الرمضاني

بمكرمة سخية من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وزعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن برامجها لشهر رمضان الكريم بطاقات ذكية لشراء مواد غذائية للأسر المحتاجة والمتعففة في إمارة دبي، وهو مشروع المير الرمضاني الذي يتم تنفيذه للمرة الـ 18 على التوالي، وتم توزيع 5000 بطاقة بقيمة 2.5 مليون درهم.

وتقدم صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بشكره وامتنانه لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لدعمها المعنوي والمادي للعديد من المشاريع الخيرية، التي تقوم بها المؤسسة خصوصاً خلال شهر رمضان الكريم، ومد أياديها البيضاء وتقديم مساعداتها ودعمها الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وقال المزروعي إن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم دأبت على تنفيذ برنامج المير الرمضاني سنوياً مع المؤسسة من أجل دعم الأسر المتعففة خلال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن توزيع المير الرمضاني عن طريق البطاقات الذكية الممغنطة على المحتاجين هو فكرة طموحة تنفذها المؤسسة للمرة الـ 18 على التوالي؛ بعد أن أثبتت نجاحها على مدى السنوات الماضية، وهي عبارة بطاقة ممغنطة مدفوعة القيمة تُعطى للأسرة المستفيدة ليقوموا بشراء المواد الغذائية التي يحتاجونها في شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع مجموعة متاجر «اللولو هايبر ماركت» المنتشرة في جميع إمارات الدولة من أجل مراعاة قرب هذه المتاجر لسكن المستفيد، حتى لا يتكبد عناء الذهاب بعيداً عن سكنه، ودون أي حرج من استلام هذه المساعدات عن طريق البطاقات، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المؤسسة لتلبية متطلبات ذوي الدخل المحدود من المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأبان المزروعي أن مشروع البطاقة الذكية للمير الرمضاني من مشاريع وبرامج العمل الإنساني الحديثة والمبتكرة التي تقدم للمحتاجين، حيث كانت المؤسسة رائدة في هذا المضمار وبرعت فيه إلى حدٍ كبير، وما زالت تواصل هذا العطاء المبتكر مستلهمة في ذلك توجيهات القيادة الحكيمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات بطريقة بسيطة ومبتكرة لتقديم الخدمات، حيث تتم دراسة الحالات المقدمة بشكل سريع من قبل باحثات المؤسسة واتخاذ القرار في اليوم نفسه، ومن ثم تسليم بطاقة المير الرمضاني للمستحقين عن طريق رسالة نصية فيها رابط يتم من خلاله تنزيل البطاقة على هاتف المستفيد ويستخدمها بديلاً للبطاقة المعتادة.