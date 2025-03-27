«إقامة دبي» تُغلق مؤقتاً مركز سعادة المتعاملين في الجافلية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن الإغلاق المؤقت لمركز سعادة المتعاملين في مقرها الرئيسي بمنطقة الجافلية، وذلك اعتباراً من الفترة التي تلي عيد الفطر المبارك، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الإدارة أنه تم توفير مركز بديل خلف محطة مترو ماكس لاستقبال المتعاملين خلال فترة الصيانة، حيث ستستمر جميع الخدمات متاحة بالجودة والفعالية نفسها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

كما دعت الإدارة المتعاملين إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية المتوفرة على مدار الساعة لإنجاز معاملاتهم بسهولة، بالإضافة إلى التواصل مع مركز اتصال «آمر» عبر الرقم المجاني 8005111 أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي gdrfad.gov.ae للاستفسارات والدعم، تأكيداً على التزامها بتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات يسهل الوصول إليها من أي مكان.