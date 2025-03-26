«عيال الفريج» يختتم فعالياته وتوزيع العيدية مستمر حتى غدٍ

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية «عيال الفريج» في العشرين من شهر رمضان المبارك، بعد أن رسمت البسمة على وجوه الأطفال والأسر، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز الوعي الديني، وتنمية القيم الإسلامية لدى النشء، من خلال أنشطة تفاعلية وتربوية نظمت في المساجد والمراكز المجتمعية بأجواء رمضانية دافئة، وذلك تزامناً مع عام المجتمع وتماشياً مع استراتيجية الدائرة أقرب إلى المجتمع.

ورغم انتهاء الفعالية الرئيسة، تستمر المبادرات المصاحبة التي أطلقتها الدائرة تحت مظلة «رمضان في دبي»، وفي مقدمتها مبادرة «فطرة عيال الفريج» الممتدة حتى 28 رمضان، والتي تهدف إلى غرس مفهوم زكاة الفطر لدى الأطفال بطريقة عملية، عبر مشاركتهم في إعداد الفطرة وتقديمها تحت إشراف نخبة من الوعاظ والمشرفين، لترسيخ معاني التكافل والرحمة في نفوسهم منذ الصغر في مسجد مختار خلال الفترة.

كما تتواصل فعالية «سيارة الآيسكريم» التي تضفي أجواء الفرح في الأحياء السكنية من خلال حافلة تجوب الأحياء لتوزيع الحلويات على الأطفال، في مشهد مجتمعي ينبض بالبهجة، ويجسد روح الشهر الفضيل القائم على المودة والتراحم.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، أعلنت الدائرة عن تنظيم فعالية «توزيع العيدية» في مركزي أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، خلال الفترة من 24 إلى 27 رمضان، وذلك يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى 5:30 مساءً، بهدف إدخال السرور إلى قلوب الأطفال وتعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.

و أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة «رمضان في دبي» أن فعاليات «عيال الفريج» تشكل نموذجاً حياً للدور التربوي والإنساني الذي يمكن أن تؤديه المبادرات المجتمعية، حيث لا نكتفي بتقديم الفرح بل نغرس معاني الرحمة والتكافل في قلوب الأجيال. هذه المبادرات تنبع من قناعة راسخة بأن الأطفال هم حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك، متراحم، ومرتبط بقيمه وهويته.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الفعاليات المتبقية، والمساهمة في نشر الفرح والسعادة خلال الأيام المباركة.