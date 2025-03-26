«الهوية الرقمية» تفوز بجائزة دولية مرموقة

أعلنت هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فوز الهوية الرقمية الإماراتية (UAE PASS) بالجائزة الذهبية ضمن فئة الهيئة الدولية العامة للدورة السادسة عشرة من جوائز التحول في القطاع الحكومي (IESE) 2025، التي تعد مناسبة سنوية وحدثاً عالمياً مرموقاً يحتفي بثقافة الابتكار ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي، وذلك خلال حفل أقيم أخيراً في العاصمة البريطانية لندن بحضور ومشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب التجارب الابتكارية المتميزة ومديري المشاريع الفائزة.

واستلم الجائزة الذهبية للهوية الرقمية ممثلون عن هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتمنح هذه الجوائز من قبل مؤسسة IESE البريطانية غير الربحية بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب المشتركة وتسليط الضوء على الإنجازات التي يمكن استلهامها للدفع قدماً بمسيرة التطور استناداً إلى الفكر الابتكاري.

وتم في دورة هذا العام تقييم 140 تجربة حكومية متميزة من مؤسسات حكومية حول العالم، حيث خلصت لجان التحكيم إلى منح الجائزة الذهبية لتطبيق الهوية الرقمية الذي طورته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبالشراكة مع وزارة الداخلية، مركز دبي للأمن الإلكتروني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: «يسعدنا أن تحظى الهوية الرقمية الإماراتية بهذا الاهتمام على المستوى العالمي بوصفها تجربة ناجحة يمكن محاكاتها في دول وحكومات أخرى. وجاء الفوز بالجائزة المشار إليها تتويجاً لمسيرة ممتدة من التميز والريادة في سياق مشروع الهوية الرقمية الذي كان ثمرة للتعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».