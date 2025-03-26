«أوقاف دبي» تتلقى مليوني درهم من «هاربور» دعماً للوقف

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مليوني درهم قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد.

وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي تقدمها «هاربور العقارية» سنوياً إلى 7.32 ملايين درهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، بإضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وثمن علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مساهمة «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، ومواصلتها تقديم الدعم للوقف على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز فاعلية المبادرات الوقفية وترسخ قيم التكافل في المجتمع.

وأكد المطوع أن الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص تسهم في تنمية المجتمع وتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، كما توفر هذه الشراكات فرص التنمية والاستدامة في قطاع الأعمال الإنسانية، انسجاماً مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات.