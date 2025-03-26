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الإمارات

مصليات ضواحي دبي تستعد لاستقبال آلاف المصلين خلال العيد

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البيان

دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استعدادها لاستقبال أكثر من 35 ألف مصلٍ خلال صلاة عيد الفطر المبارك في المصليات المخصصة بضواحي الإمارة، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنظيم الصلاة وفق أعلى المعايير.

وأكد أحمد كنكزار، مدير إدارة المراكز الخارجية بالدائرة، أن الاستعدادات شملت تجهيز المصليات وتوفير كل التسهيلات لضمان راحة المصلين وسهولة وصولهم إلى مواقع الصلاة. وأشار إلى أن الدائرة حددت ثلاثة مواقع رئيسية لاستقبال المصلين وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل موقع، حيث يستوعب مصلى منطقة القوز أكثر من 10 آلاف مصلٍ، فيما يتسع مصلى منطقة محيصنة لما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف مصلٍ، ويستقبل مصلى منطقة جبل علي نحو 15 ألف مصلٍ.