162 فعالية تطوعية للحفاظ على نظافة دبي خلال 2024

عززت بلدية دبي مسؤولياتها المجتمعية وفرص العمل التطوعي الداعمة لجهودها في الحفاظ على نظافة المدينة، من خلال تنفيذ أكثر من 162 فعالية تطوعية ميدانية، ضمن مبادرة «ساعة مع مهندس النظافة» خلال العام 2024، بمشاركة 7,180 متطوعاً، ينتمون إلى 136 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

ووثّقت بلدية دبي إكمال نحو 7,180 ساعة عمل تطوعي ميداني للمشاركين في الفعاليات والحملات التي استهدفت تعزيز استدامة نظافة المدينة، والحفاظ على بيئتها المحلية والمظهر الحضاري والجمالي في مختلف مناطق إمارة دبي. كما أُعيد تدوير نسب كبيرة من المخلفات والنفايات العامة التي جمعها المتطوعون في خطوة تشجع أفراد المجتمع على خلق أثر بيئي إيجابي في الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتبني ثقافة جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات.

مسؤولية مجتمعية

وأكد المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، أن مبادرة ساعة مع مهندس النظافة تعكس الوجه الحضاري المشرق للمجتمع المحلي في إمارة دبي، وشعور المسؤولية المجتمعية الواعي لدى أفراده، وإلهامهم لاتباع خيارات صديقة للبيئة، وتبني قيم العمل التطوعي كفريق واحد لدعم جهود بلدية دبي في تعزيز استدامة نظافة الإمارة، والحفاظ على مظهرها الحضاري الجمالي واستدامة مواردها للأجيال القادمة، وجعل دبي مدينة أكثر جَودة للحياة للسكان والزوار.

وأضاف: «تؤكد هذه المبادرة دور بلدية دبي كمؤسسة رائدة في العمل الخدمي والمجتمعي، وصنع الفرص التطوعية الميدانية والمجتمعية ذات الأهداف البيئية، والتي تُشرك كافة شرائح المجتمع في الحفاظ على نظافة مدينتهم وجاذبيتها وترسيخ مكانتها كأنظف مدينة في العالم. وتدعم كذلك مستهدفات البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتقليل إنتاج النفايات من المصدر والتشجيع على تبني ثقافة فرز النفايات وإعادة تدويرها بما يضمن استدامة المدينة وتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية».

وكانت بلدية دبي قد نفذت خلال منخفض الهدير وضمن مبادرة «ساعة مع مهندس النظافة» 20 فعالية تطوعية ميدانية للحفاظ على نظافة المدينة، وإزالة مخلفات المنخفض بمشاركة 2,000 متطوع.