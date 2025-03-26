شرطة دبي توزع 325 ألف وجبة إفطار ضمن حملة «رمضان بلا حوادث»

وزّعت شرطة دبي أكثر من 325 ألفاً و250 وجبة إفطار على سائقي المركبات منذ بداية الشهر حتى يومه الخامس والعشرين، ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تهدف إلى نشر الوعي المروري والتقليل من الحوادث التي قد تنتج عن الاستعجال قبيل أذان المغرب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحدّ من الحوادث خلال شهر رمضان.

وأوضح اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة التثقيف المروري نفّذت هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والدفاع المدني بدبي، واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة دبي الطبية، وهيئة دبي الرقمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز حماية الدولي، وصحيفة الإمارات اليوم، ومجموعة أستر، ومجموعة ليسترين، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وبمشاركة أكثر من 375 متطوعاً.

شكر

ووجه اللواء المزروعي، الشكر للمتطوعين والجهات الداعمة على جهودهم في إنجاح هذه المبادرة، التي تعكس قيم الإنسانية والتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات.

وحث اللواء سيف المزروعي، السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالصبر وتجنب السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة قُبيل ساعات الإفطار حفاظاً على سلامة الجميع، مُشدداً على أن «الوصول متأخر بسلام خير من عدم الوصول أبداً»، ومُتمنياً السلامة للجميع.