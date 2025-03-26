خليل المنصوري يتفقد مركز شرطة الخوانيج

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مركز شرطة الخوانيج استطاع خلال الأعوام الماضية تحقيق نتائج متميزة في مختلف مؤشرات الأداء في ظل التوسع العمراني الكبير في منطقة اختصاص المركز، ما يعكس حرفية وتميز فريق العمل الذي يعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل تحقيق توجهات القيادة في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وتقديم خدمات شرطية نوعية ومبتكرة لأفراد الجمهور.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد راشد الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالوكالة، والعميد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، ونائبه العميد عبدالله راشد الهفيت، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد سيف الكعبي مدير نقاط شرطة الضواحي، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء خليل المنصوري، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج، ومنها مؤشر تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات الهامة، ونسبة التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، وزمن الاستجابة للحالات الطارئة، والنتائج المحققة في العام 2024.

واستمع إلى شرح يوّضح نتائج وإحصائيات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين 4290 مُعاملة، خلال العام 2024. كما استمع، إلى عرض يوضح سير عمل المورد البشري، ونسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.3 %، ونسبة الموظفين المُحفزين الذي بلغ 100 %.