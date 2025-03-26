«قيادات محاكم دبي في خدمتكم» تعزز التواصل المباشر مع المتعاملين

تستمر محاكم دبي في تقديم خدمة «قيادات محاكم دبي في خدمتكم»، التي تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر بين المتعاملين وقيادات المحاكم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، من خلال تسريع الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية والإدارية.

وتتيح الخدمة للمتعاملين التفاعل مع قيادات محاكم دبي، وتلقي الردود على استفساراتهم المختلفة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وقال عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي: «نحن في محاكم دبي نحرص على تحسين آليات التواصل مع المتعاملين، وتعزيز الشفافية، خدمة «قيادات محاكم دبي في خدمتكم»، هي جزء من استراتيجيتنا المستمرة لتحسين تجربة المتعاملين، حيث تتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع قيادات المحاكم، للحصول على الإجابات المطلوبة بسرعة وفعالية».