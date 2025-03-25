"طرق دبي" تحصل على 3 جوائز عالمية في "التحول الرقمي الاستراتيجي"





حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ثلاث جوائز مرموقة من مؤسسة "آي سي إم جي ICMG" العالمية المتخصصة في مجال استراتيجية وخدمات تقنية المعلومات. تم تكريم الهيئة عن أفضل ممارسات في ثلاث فئات رئيسية هي: التحول الرقمي في قطاع النقل، حلول الحوسبة السحابية، والمعمارية المؤسسية، وذلك بفضل مشروعها الرائد "التحول الرقمي الاستراتيجي"، الذي أعلنت عنه الهيئة ضمن استراتيجيتها الرقمية 2023-2030.

تعد جوائز "آي سي إم جي ICMG" من الجوائز المرموقة التي تُمنح سنويًا للشركات والمؤسسات التي حققت إنجازات بارزة في تطبيق الحلول التقنية الحديثة التي تدعم الابتكار والكفاءة في بيئات العمل المختلفة.

يتضمن مشروع التحول الرقمي 82 مبادرة ومشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار درهم. ويهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي، القائم على الاستفادة الأمثل من البيانات، وتحقيق رؤية الهيئة في تقديم تنقل سهل ومستدام وآمن.

كما يهدف المشروع إلى بناء قطاع نقل تقني ومرن يعتمد على البيانات، ويعزز الاستثمار الأمثل في البيانات مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والكفاءة البشرية. يشمل المشروع أيضًا خارطة طريق للتحول الرقمي ودمج الأنظمة المنفصلة في منصات متكاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف تقديم خدمات سهلة وميسرة تتسم بالاستباقية وسرعة ودقة الإنجاز.