تعاون بين «جمعية الصحفيين» ومجموعة مراكز كيدز هارت الطبية

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تعاون مع مجموعة مراكز كيدز هارت الطبية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية ومسؤولي المراكز الطبية في أبوظبي والعين ودبي.

وتهدف المذكرة إلى توفير باقة من الخدمات التشخيصية المتخصصة في أمراض القلب للصحفيين، بما يضمن لهم الحصول على رعاية صحية متقدمة تدعم سلامتهم ورفاههم.

كما تنص المذكرة على تنفيذ برامج وفعاليات تدريبية وصحية مجتمعية مشتركة، تسهم في رفع مستوى الوعي بأمراض القلب وأهمية الفحص المبكر.

وأعربت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بصحة الصحفيين.

مشيرة إلى أن الجمعية تولي سلامة أعضائها أولوية قصوى، وأن المذكرة ستتيح لهم فرصة الاستفادة من خدمات طبية متطورة، فضلاً عن المساهمة المشتركة في نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة مراكز كيدز هارت الطبية، عن فخره بتوقيع مذكرة التعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، موضحاً أن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بتسخير خبراتها وإمكاناتها لخدمة الصحفيين والمجتمع.