«طرق دبي» تطلق برنامج الابتعاث الأكاديمي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025 - 2026، الذي يهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الهيئة المستقبلية.

حيث تم هذا العام اختيار 20 مرشحاً للدراسة داخل الدولة ، في إطار التزام الهيئة برعاية المواهب الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تتوافق وأعلى المعايير العالمية.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات التوطين، من خلال تلبية الاحتياجات المستقبلية للهيئة على مستوى التخصصات والمشاريع الاستراتيجية.

ويشمل البرنامج تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرج، وتمكينهم من التعرف إلى مجالات العمل المتاحة في الهيئة وطرق المساهمة فيها.

وسيحصل المستفيدون من البرنامج على منح دراسية في نخبة من الجامعات المرموقة داخل الدولة، مثل الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، ضمن تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الأنظمة الذكية، وعلوم وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وأنظمة المعلومات وتحليلات الأعمال، والميكاترونكس، والروبوتات، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم خطط الهيئة التشغيلية والخدمية.