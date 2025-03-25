«محمد بن راشد للإسكان» تدعم عقود بلدية دبي الاسترشادية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تعاونها مع بلدية دبي لدعم متعامليها من خلال إعادة الإعلان عن العقود الاسترشادية التي أعدتها البلدية بهدف تحسين وتنظيم العملية التعاقدية بين المالك والاستشاري والمقاول عند بناء الفلل السكنية. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة لتنفيذها وإنجازها بسلاسة دون تعطل ناتج عن خلافات تعاقدية.

وتعد هذه العقود نموذجاً متميزاً يحدد بشكل واضح الالتزامات والمسؤوليات والحقوق لجميع الأطراف، ما يعزز الثقة والتفاهم بين الملاك والاستشاريين والمقاولين، ويسهم ذلك في تنفيذ أعمال البناء بسلاسة، ويقلل من الخلافات التعاقدية المحتملة، كما تتميز هذه العقود بالمرونة التي تتيح تعديلها بما يتناسب مع احتياجات الأطراف المختلفة بما يتماشى مع رؤية بلدية دبي في تطوير قطاع التشييد والبناء بشكل مستدام.

وفي إطار هذه المبادرة، ستنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع بلدية دبي سلسلة من الورش التوعوية لمتعامليها، تهدف إلى تعريفهم بمزايا العقود الاسترشادية وكيفية استخدامها بشكل فعال عند التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وكيفية الحصول على نسخ من هذه العقود التي توفرها بلدية دبي عبر عدة قنوات مفتوحة.

مزايا المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تقديم قيمة مضافة للمجتمع من خلال مجموعة من المزايا المهمة التي تسهم في تحسين تجربة تنفيذ المشاريع الإسكانية، لا سيما في مرحلة ما قبل التصميم والتنفيذ.

أعدت بلدية دبي نسختين من العقود: في المرحلة الأولى التي تسبق عملية التصميم والتنفيذ، واحدة للتعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية عند تصميم الفلل، وأخرى للتعاقد مع شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع البناء، ما سيساعد المالك في فهم البنود بشكل أوضح ويقلل الخلافات القانونية والمالية بين الأطراف، حيث حرصت بلدية دبي على توضيح البنود لتتضمن الالتزامات والمسؤوليات لكل طرف من الأطراف، كما يسهم ذلك في تسهيل إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

الرؤية الاستراتيجية

وتؤكد هذه المبادرة التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة. كما تنسجم المبادرة مع أهداف المؤسسة في تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، إلى جانب التركيز على إسعاد المتعاملين وتحقيق استقرارهم السكني. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وصرّح هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قائلاً: «تأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي استكمالاً لجهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دعم استقرار الأسر الإماراتية وتحقيق رؤية دبي المستقبلية. ونسعى من خلال هذه العقود الاسترشادية إلى تمكين المتعاملين من تنفيذ مشاريعهم الإسكانية بأفضل طريقة ممكنة، مع الحفاظ على حقوقهم وضمان جودة التنفيذ.

كما أن تنظيم ورش العمل التوعوية يعكس التزامنا الدائم بتقديم حلول استباقية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول أفضل الممارسات في قطاع الإسكان».

وقال عبدالله الشيزاوي، مدير إدارة رقابة أنشطة البناء ببلدية دبي: «نهدف من خلال العقود الاسترشادية إلى خلق بيئة تعاقدية متطورة تسهم في إسعاد المتعاملين وضمان حقوق جميع الأطراف في قطاع التشييد والبناء. يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين».