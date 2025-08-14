شرطة دبي تعزز اسطول مركباتها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة

عززت شرطة دبي أسطول مركباتها الفارهة بإضافة سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية، وتحديث أسطول مركباتها السياحية الفارهة بشكل مستمر ودائم، بالتعاون مع شركائها.

ودشّن سعادة اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، يرافقه سعادة اللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الدورية الجديدة، خلال حفل أقيم في متحف المستقبل بدبي، بحضور الشريك من النابودة للسيارات، وهم يان شايدغن، المدير العام لأودي – النابودة للسيارات، إلى جانب أعضاء من كلا الجانبين.

واستمع سعادة اللواء عيد محمد ثاني إلى شرح تفصيلي لمواصفات سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، حيث تقدم قوة تصل إلى 630 حصاناً وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية فقط. وتتميز السيارة بتصميمها اللافت وتقنياتها المتطورة، ما يجعلها ملفتة للأنظار على طرق دبي مع أداء قيادة استثنائي.

وأشاد اللواء عيد ثاني بالتعاون الوثيق مع شركة النابودة للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية ضمن اسطولها من الدوريات الفارهة إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: "شراكتنا مع شرطة دبي تحديداً إدارة الشرطة السياحية قائمة على الطموح والثقة المتبادلة، ومع انضمام أودي RS7 إلى الأسطول، نفخر بدعم رؤية ترتكز على الأداء العالي والتميز. معاً نعيد تعريف ما هو ممكن في عالم التنقل والتواصل مع الجمهور".

وأضاف "يبرز هذا التعاون كيف يواصل كل من أودي والنابودة للسيارات وشرطة دبي العمل معاً لتعزيز سمعة دبي العالمية في الريادة والفخامة والتطور المستمر".