فعاليات «كهرباء دبي» ترسخ قيم شهر رمضان المبارك

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، باقة من الفعاليات والبرامج التوعوية والزيارات الميدانية، على مدار شهر رمضان المبارك، لتسليط الضوء على القيم الإنسانية النبيلة للشهر الفضيل، الذي يدعو إلى التراحم والإخاء، والاعتدال في مختلف جوانب الحياة، وتجنب الإسراف والهدر. وتركز الهيئة خلال الفعاليات، على رفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول الخدمات الرقمية المبتكرة، التي توفرها لجميع المعنيين، لمساعدتهم على تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وخفض البصمة الكربونية.

استراتيجية متكاملة

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية، ترتكز على القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، والمبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والتي تدعو إلى التكافل الاجتماعي والعطاء والخير والتسامح. ونكثف جهودنا في «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «يداً بيد»، وخلال شهر رمضان المبارك، لترسيخ التلاحم بين الأفراد، وتشجيع الجميع على المشاركة في الحفاظ على استدامة موارد المجتمع للأجيال المقبلة، وضمان مجتمع مزدهر ومتماسك، يعمل بروح واحدة».

وتشارك الهيئة في فعالية اليوم القرآني، التي تنظمها مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، كما تشارك في المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم، الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعريف أصحاب الهمم وأسرهم والعاملين في نادي دبي لأصحاب الهمم على مبادرات الهيئة وخدماتها الدامجة المخصصة لأصحاب الهمم. إلى جانب ذلك، تنظم الهيئة زيارات ميدانية لمرتادي خيم الإفطار الرمضانية، تتضمن مسابقات ترفيهية وتوعوية.

كما تنظم الهيئة جلسات حوارية ومسابقات ترفيهية لكبار المواطنين، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مركز البرشاء المجتمعي، للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين، لإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة على مدار الساعة.