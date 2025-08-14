بلدية دبي تُنفِّذ 25 ألف زيارة ميدانية لتنظيم أنشطة البناء خلال النصف الأول 2025

أعلنت بلدية دبي عن إنجازات متميزة في مجال تنظيم قطاع البناء والرقابة على الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من 2025، حيث نفذت أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية للتدقيق الإنشائي بزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، لتستهدف أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع، محققةً نسبة نمو وصلت إلى 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس ارتفاعاً في أعداد المشاريع الجديدة في دبي.

وتعكس هذه الجهود خطط بلدية دبي وإستراتيجياتها الرقابية المتكاملة الهادفة إلى ضمان سلامة المباني في الإمارة من خلال نظام رقابة شامل يغطي جميع مراحل البناء، ويوفر بيئة بناء آمن ومستدامة تدعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر استدامةً عالمياً في مجال البناء والتشييد. كما تبرز النمو الإيجابي لقطاع البناء في إمارة دبي مدفوعاً بما تقدمه من تسهيلات استثمارية وتجارية، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة ومرنة مُشجعة.

وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الالتزام والامتثال للقوانين والأنظمة 96%، ما يعكس الجهود الحثيثة للحفاظ على سلامة أنشطة البناء وكفاءة معايير التخطيط الحضري المستدام. كما أصدرت بلدية دبي 1,669 شهادة إنجاز للمباني خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها؛ 1,484 فيلا، و74 مبنى متعدد الطوابق، و60 مبنى صناعي، لتضيف بذلك نحو 2 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة.

رؤية طموحة

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "تولي بلدية دبي الرقابة الهندسية الدقيقة على أنشطة البناء أهمية كبرى، باعتبارها أداة رئيسة لتنظيم قطاع البناء والارتقاء بمعاييره ضمن التزامنا الراسخ بتطويره ليكون الأكثر ذكاءً واستدامةً عالمياً، وتوفير بيئة بناء آمنة ومستدامة تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل البناء التي تسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وترسّخ مكانة دبي كمركز ريادي في قطاع البناء والتشييد".

وأضافت المهيري: "اليوم، دبي ليست فقط مدينة تتطور بسرعة، بل هي منصة عالمية تقدم نموذجاً مستداماً للتنمية الحضرية المستقبلية. نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في قطاع البناء لتعزيز الاستدامة والتميز والابتكار في هذا القطاع".

ابتكار واستدامة

إلى جانب ذلك، تجاوزت كمية الخرسانة الخضراء المستخدمة 1.5 مليون متر مكعب، مع متابعة دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير، مما يعزز التزام دبي بالاستدامة البيئية، كما عملت البلدية على تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة، ما يعادل ردم حوالي 6,500 مسبح أولمبي، مع إصدار 4,222 تصريح نقل وتوريد رمال لضمان الاستخدام الأمثل للتربة، والموافقة على أكثر من 1,126 طلب رمال مجانية لدعم المواطنين في بناء الفلل الخاصة بهم، في إطار تعزيز المبادرات المجتمعية.

وتتجاوز رؤية دبي لقطاع البناء الأطر التقليدية، إذ تركز على الابتكار والاستدامة كأدوات أساسية لدعم التنمية الحضرية، وتسهيل إجراءات البناء، بما يعزز الحوكمة والمرونة التشريعية والتنظيمية ويجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.