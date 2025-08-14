ندوة بدبي لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وإنقاذ الحياة

نظمت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، هدفت إلى رفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء ودعم البرنامج الوطني «حياة».

وتأتي هذه الندوة، التي أقيمت في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، ضمن إطار حملة «تبرع للحياة»، لتجسيد الالتزام المشترك بتعزيز ثقافة العطاء وإنقاذ الأرواح، حيث جمعت خبراء بارزين في المجالات الطبية والشرعية والتنظيمية إلى جانب متلق لعملية زراعة وعائلة متبرع، الذين شاركوا تجاربهم الشخصية المؤثرة.

وأكد عصام كلداري الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية أن هذه المبادرة تعكس حرص السلطة على دعم الجهود الوطنية التي تحمل قيماً إنسانية نبيلة، فيما شدد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، على أن التبرع يعد من أسمى صور العطاء، مشيداً بروح التكامل بين الجهات لإنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة جديدة.

تسجيل مباشر

وأتاحت الندوة للحضور فرصة التسجيل المباشر في برنامج «حياة» الوطني، في خطوة تهدف إلى تحويل الوعي إلى عمل ملموس يساهم في منح الأمل للمرضى وعائلاتهم.

جدير بالذكر بأن مدينة دبي الطبية شهدت في أكتوبر 2015 استضافة قمة الإمارات الأولى من نوعها في زراعة الأعضاء بمشاركة مجموعة من الأطباء الدوليين والإقليميين وعدد من الباحثين الأكاديميين في الميدان والتي مهدت الطريق لإطلاق الحوار الوطني والتعاون في مجال زراعة الأعضاء.

وبعد أقل من عام، شهدت المدينة الطبية في يونيو 2016 إنجازا غير مسبوق مع إجراء أول عملية زراعة كلى على مستوى دبي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وبالتعاون مع ميديكلينيك مستشفى المدينة أحد أبرز شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية.

وواصلت المدينة الطبية جهودها في هذا السياق من خلال مبادرات مثل حملة «امنح حياة كن متبرعاً» مع تعزيز منظومة الرعاية الصحية لديها لدعم شركائها المتخصصين في هذا المجال.