شرطة دبي تضبط ثلاث نساء يزاولن مهنتي الطّب والتجميل بدون ترخيص

تمكّنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامّة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصّحة بدبي، من ضبط ثلاث نساء من جنسيات أوروبية، أثناء مزاولتهن مهنة الطب وإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص في شقة سكنية، معرِضات حياة الناس للخطر ومخالِفات للقوانين المعمول بها في الدولة.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي، أن معلومات وردت عن نشاط مشبوه في إحدى الشقق السكنية، حيث تُقدَّم خدمات طبّية وتجميلية غير مرخَّصة، وبعد التأكد من صحّة المعلومات، أُعِدَّ كمين محكم أسفر عن مداهمة الشّقة وضبط ثلاث نساء، إلى جانب الأدوات والأجهزة الطبّية وكميات من الأدوية غير المرخّصة، حيث حُوِّلن للنيابة العامَّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهن.

وأضافت أنّ المتهمات كُنَّ يجرين عمليات وإجراءات طبّية وتجميلية داخل مواقع غير مرخّصة، ما يشكل خطراً كبيراً على صحّة وسلامة المتعاملين معهن، مؤكدة أنّ هذه الممارسات تعد انتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأكّدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة الممارسات الطّبّية غير القانونية، وحماية صحّة وسلامة أفراد المجتمع، مناشدة أفراد المجتمع بمراجعة المنشآت الصّحية المرخَّصة بالدولة، والتأكد من مؤهلات وخبرات مقدمي الخدمات الطّبّية والتجميلية، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة التي قد تعرِّض حياتهم للخطر.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشابهة عبر خدمة "عين الشرطة" أو مركز الاتصال 901، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة كافّة أشكال الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.