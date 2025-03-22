ترقية الموظف يوسف إسماعيل من ممثل خدمة العملاء إلى مدرب

كرّمت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في قطاع الطاقة، الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل من شركة تسجيل، التابعة للمجموعة، تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة المتعاملين في مركز القصيص لفحص وتسجيل المركبات.

وحظيت هذه الجهود بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أثنى على تفانيه عبر تغريدة نشرها على منصة «إكس».

وهنّأ سيف حميد الفلاسي الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل، وقام بترقيته من ممثل خدمة العملاء إلى مدرّب ممثلي خدمة العملاء، ليكون مثالاً يحتذى به في التميّز وإنجاز العمل وحسن التعامل مع الجمهور. كما حثّه على مواصلة جهوده، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس إيمان مجموعة إينوك الراسخ بأن الموارد البشرية تشكّل العنصر الأهم والأكثر تأثيراً في مسيرة نجاحها.

وجرى التكريم في المقر الرئيسي لمجموعة إينوك في دبي، بحضور سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وحسام سالم الشاوي، مدير عام شركة تسجيل – إينوك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة.

ركيزة النجاح

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نؤمن في مجموعة إينوك بأن موظفينا هم ركيزة نجاحنا، وأن تكريم المتميزين هو جزء من التزامنا بتعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

كلنا اليوم نستلهم من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال: «كل فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو رجل أعمال أو صاحب علم وتخصص أو شاب يمكن أن يسأل نفسه سؤالاً واحداً: كيف يمكن أن أحدث فرقاً؟». وأضاف، إن تفاني يوسف أحدث فرقاً في خدمة الناس، وعكس القيم التي نسعى إلى ترسيخها.