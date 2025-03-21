شرطة دبي توزع وجبات الإفطار لبحارة السفن الخشبية



تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي صادف الـ 19 من رمضان، نظم مركز شرطة الموانئ ممثلاً في قسم ميناء الحمرية بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والشركاء في جمارك دبي، مبادرة «إفطار صائم» للبحارة والعاملين على متن السفن الخشبية في عرض البحر، وذلك من خلال التوجه إلى أماكن سفنهم وتوزيع الوجبات عليهم.

وأبدى البحارة والعاملون على متن السفن سعادتهم البالغة بالمبادرة التي فاجأتهم بالوصول إلى مكان عملهم على متن سفنهم وقبل ساعات الإفطار.

وشهد تنفيذ فعاليات المبادرة، العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من العناصر النسائية، والموظفين في شرطة دبي والشركاء والمتطوعين.

وأكد العقيد النقبي أن مبادرة التوجه إلى السفن المتواجدة في عرض البحر تأتي تزامناً مع الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، والتي نستذكر فيها مآثر القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الإرث الإنساني والخيري الذي نسير على نهجه وخطاه في الوصول إلى كل فئات المجتمع، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، شهر المغفرة والعطاء.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي أيضاً في إطار توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية تزامناً مع احتفاء الدولة هذا العام، بعام المجتمع، الهادف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، إلى جانب تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة في دبي إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه وأمانه.

وأضاف النقبي: «بدأت مبادرة إفطار صائم بتجمع عدد من الدوريات البحرية في ميناء الحمرية ثم انطلقت لتجوب مرافئ وموانئ دبي البحرية، وعملت على توزيع وجبات الإفطار على أصحاب السفن الخشبية والبحارة في عرض البحر».

وأشار إلى مشاركة 291 شخصاً في تنفيذ المبادرة، مبيناً أن هذه المبادرة تعتبر الأولى والفريدة من نوعها في توزيع وجبات إفطار صائم بعرض البحر بين السفن الخشبية والزوارق، الأمر الذي لاقى فرحة واستحسان أصحاب الوسائل البحرية.