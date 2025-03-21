توزيع بطاقات المير الرمضاني على أسر نزلاء المؤسسات العقابية بدبي

في إطار التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والدوائر الحكومية بالدولة في مجال العمل الخيري، قدمت المؤسسة بطاقات المير الرمضاني بتبرع سخي من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي.

وقام صالح زاهر المزروعي، مدير عام المؤسسة بتسليم النقيب حبيب حسين الزرعوني، رئيس قسم الإنسانية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي بطاقات المير الرمضاني، وذلك بهدف تسليمها للنزلاء لسد حاجة أسرهم في هذا الشهر الفضيل.

وأكد صالح زاهر المزروعي عقب تسليم الدعم، أن مشروع المير الرمضاني من البرامج المشتركة التي تنفذها المؤسسة مع المؤسسات الإصلاحية والعقابية، تجسيداً للتعاون مع الجهات التي تخدم المجتمع في تأهيل المحكوم عليهم في القضايا المختلفة، وإعادتهم أفراداً صالحين للمجتمع.

وذلك من خلال سد احتياجات أسرهم أثناء قضائهم لفترة محكوميتهم. وأشار إلى أن المؤسسة خصصت عدداً من بطاقات المير الرمضاني، مساهمةً منها في تنفيذ البرنامج الرمضاني للمؤسسات العقابية، الذي يهدف لمساعدة وتلمس احتياجات وهموم النزيل في حل مشاكله، متمنياً أن يحقق هذا البرنامج النتائج المرجوة في العملية الإصلاحية التي تقوم بها إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من أجل مجتمع سليم ومعافى.