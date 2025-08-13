59.5 مليون رحلة لمركبات الأجرة بدبي في 6 شهور

حقق قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 7 % في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: شهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية.

حيث بلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 59.5 مليون رحلة، مقابل 55.7 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، أي بنسبة زيادة بلغت 7 % بين نصفي العامين المذكورين، وبذلك فقد بلغ عدد الركاب 103.5 ملايين راكب في هذه الفترة من العام الجاري 97 مليون راكب في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت حصة مركبات خدمة «هلا تاكسي» في السوق هي الأخرى ارتفاعاً، حيث بلغت حوالي 41.3 % من إجمالي رحلات مركبات الأجرة في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 40.3 خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.5 % في الحصة السوقية.

وبذلك فقد ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من نحو 13 ألف سائق إلى قرابة 14 ألف سائق بين الفترتين المذكورتين.

وأكد شاكري أن هذا القطاع سجل كذلك نمواً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة «هلا تاكسي».

مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وأشار إلى أن حوالي 70 % من رحلات «هلا تاكسي» كان الوقت المقدر لوصول مركباتها إلى المتعامل أقل من 4 دقائق في النصف الأول من عام 2024، أما في النصف الأول من العام الجاري 2025.

فقد تطور هذا الجانب من خدمة «هلا تاكسي» لتصبح حوالي 74 % من رحلات «هلا تاكسي» ليستغرق الوقت المقدر لوصول المركبة إلى المتعامل، أقل من 3.5 دقائق.

عادل شاكري:

41 % حصة مركبات خدمة «هلا تاكسي» من إجمالي رحلات الأجرة