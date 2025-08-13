«كهرباء دبي» تعزز جاهزيتها التشغيلية عبر بنية تحتية ذكية وخطط استباقية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نمو عدد حسابات المتعاملين إلى 1.3 مليون حساب بنهاية الربع الثاني من العام بزيادة 4.81 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس حجم الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة، وتضع الهيئة أمام التزام بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، وتعزيز الجاهزية والاستعداد لمختلف الظروف الطارئة.

وتنفذ الهيئة مشاريع استراتيجية لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه، تشمل التوسع المستمر في شبكات النقل والتوزيع، ورفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الاعتماد على أنظمة التخزين والطاقة النظيفة لدعم استقرار الشبكة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة نحو 17.979 ميجاوات من الكهرباء، وأكثر من 495 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتطورة، والمطورة وفق أعلى المعايير العالمية.

وطورت الهيئة استراتيجية «الشبكة الذكية» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة الشبكات وتحليل 15 مليون وحدة بيانات يومياً، ما يمكن من الكشف الفوري عن الأعطال وإصلاحها عن بعد قبل تفاقمها.

هذه الأنظمة أسهمت في تسجيل الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم عام 2024 بمتوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

كما حققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5 % وهي من بين الأقل عالمياً.

وبلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بدبي 2.0 % مقارنة بـ6-7 % في أوروبا والولايات المتحدة. وأصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب.

وتواصل الهيئة تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير بنيتها التحتية الذكية من خلال خطط مدروسة واستثمارات استراتيجية تواكب النمو المتسارع في الطلب على خدماتها، وتدعم استدامة البنية التحتية الحيوية في الإمارة، انسجاماً مع رؤية دبي للتنمية المستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لتوفير خدمات كهرباء ومياه مستدامة وموثوقة، مع تعزيز الجاهزية والمرونة.

ونطبق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأخطار واستمرارية الأعمال، مدعومين ببنية تحتية رقمية متقدمة وأنظمة ذكية تسهم في رصد المؤشرات الاستباقية والاستجابة الفورية للحالات الطارئة».

وأضاف معاليه: «نواصل تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنسيق الجهود والارتقاء بجاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية والبيئية.

ويؤكد هذا النهج المتكامل التزام الهيئة ببناء بنية تحتية متقدمة ومرنة تدعم استدامة التنمية في إمارة دبي، وتوفر أعلى مستويات الراحة والسلامة لسكانها وزوارها، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية».

سعيد الطاير:

تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأخطار واستمرارية الأعمال