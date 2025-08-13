خطة طموحة لـ «دبي لخدمات الإسعاف» ضمن استراتيجية 2026 - 2030

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل استراتيجية تهدف لرسم خطة طموحة تحدد ملامح رؤيتها المستقبلية لتعزيز الجاهزية الإسعافية وتحقيق الريادة العالمية والتكاملية في المجال الإسعافي للفترة القادمة 2026 - 2030 وذلك استعداداً لرؤية دبي 2040 «بأن تصبح إمارة دبي المدينة الأكثر أمانًا من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة».

جاءت الورشة تحت شعار«منظومة إسعافية رائدة مرنة ومستدامة» بحضور ومشاركة أهم القيادات الحكومية والخبراء من الشركاء الاستراتيجيين والتشغيليين من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف المجالات الإسعافية والصحية والبنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي.

وترأس الورشة مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب الدكتور سامي بن أحمد مدير مكتب الاستراتيجية والتميز، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في المؤسسة.

وتم من خلال الورشة استعراض أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المنظومة إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية المطبقّة في المجال الإسعافي والطوارئ وتمت مناقشة أهم السبل التطويرية الاسعافية والحلول الذكية الداعمة والمستدامة.كما تمت مناقشة أهم الأولويات الاستراتيجية التي ستعمل وتركز عليها المؤسسة في السنوات الـ5 المقبلة.